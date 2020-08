Estelle, la candidate "speed" de Koh Lanta, est de Yerville

Parmi les 24 candidats de la nouvelle saison de Koh-Lanta, qui débute ce vendredi sur TF1, l'une est originaire de Seine-Maritime. Estelle, 48 ans, ancienne cycliste de haut-niveau, s'est lancée dans l'aventure avec détermination et une préparation conséquente.

Elle le reconnaît elle-même : "je suis quelqu'un de speed. Une femme dynamique et sportive, voilà, on va dire ça." Estelle, 48 ans, est la candidate seino-marine de la nouvelle saison de Koh-Lanta, "Les quatre terres", qui débute ce vendredi sur TF1.

Habitant Yerville, dans le pays de Caux, Estelle a "la Seine-Maritime dans le sang". Elle était donc tout à fait destinée à participer à cette édition, qui fait s'affronter quatre équipes en fonction de leur origine géographique en France.

Denis Brogniart : "un homme avec un grand H"

"J'ai pris goût à l'émission en 2001", explique celle qui a eu un passé de cycliste de haut-niveau. Ce qui l'a aidée dans sa préparation pour l'aventure. "Un jour, je me suis lancée, une fois que tout était sécurisé autour de moi pour partir dans de bonnes conditions, l'esprit et le corps libéré. Tous les jours avant de partir, j'avais une rigueur de vie et de travail. Pas le choix !"

Estelle a notamment appris la survie en forêt, elle s'est renseignée sur des techniques de développement personnel, a randonné avec boussole dans la forêt de Brotonne. Impossible, évidemment, de savoir si ces connaissances lui ont servi à quelque chose : la production veille au grain et nous ne saurons pas jusqu'où elle est allée dans la compétition.

Mais quoi qu'il arrive, reste pour Estelle cette satisfaction : celle d'avoir rencontré "un homme avec un grand H", Denis Brogniart, l'animateur du jeu d'aventure.