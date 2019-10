Eugène Saccomano s'est éteint à l'âge de 83 ans, a-t-on appris ce lundi 7 octobre. Le célèbre journaliste français était devenu, au fil de ses cinquante ans de carrière à Europe 1 et RTL, une légende du commentaire sportif.

Eugène Saccomano, journaliste et légende du commentaire sportif, est mort

Eugène Saccomano, journaliste et célèbre commentateur sportif, vient de s'éteindre.

Paris, France

Ses envolées, ses commentaires enflammés, son "on refait le match !", auront marqué des générations de fans de football ! Eugène Saccomano vient de s'éteindre à l'âge 83 ans, a-t-on appris ce lundi 7 octobre, auprès de son ancien employeur RTL.

Plus de cinquante ans de carrière

Eugène Saccomano, c'est plus de cinquante ans de carrière. Un journaliste sportif, à la voix et à la gouaille reconnaissables entre tous, une voix qui a marqué vos oreilles au micro de RTL et d'Europe 1 notamment.

Correspondant à ses débuts, pendant dix ans, à Marseille, pour Europe 1, il monte dans les années soixante-dix à Paris, avant de devenir une voix incontournable du football. Précurseur, il sera l'un des créateurs de l'émission "100% foot", ou encore des quotidiennes pour Europe 1 avant de passer sur RTL et de faire de la télévision.

Lors de l'enregistrement de "Vivement dimanche", sur France 2, où il était venu présenté, en 2013, son dernier roman "Céline coupé en deux". © Maxppp -

Une autre passion que le football

Eugène Saccomano avait aussi un autre talent, une passion : la littérature. À son actif, de nombreux livres et pas que sur le sport, ni le foot. Non ! Son roman "Bandits de Marseille" a été adapté au cinéma, pour devenir... "Borsalino". Il s'est aussi essayé à écrire sur Céline ou encore dernièrement sur Jean Giono.