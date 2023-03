Euro-2024 : le retour en fanfare de Benjamin Pavard !

Le nordiste Benjamin Pavard est revenu dans la lumière ce lundi soir à l'occasion du match Irlande - France, qualificatif pour l'Euro 2024 de football. Le défenseur a marqué l'unique but de la rencontre, à la 50ème minute, son troisième but international et le premier depuis novembre 2020. De quoi faire oublier sa Coupe du monde ratée. " La Coupe du monde ne s'est pas passée comme j'aurais souhaité, mais j'étais là pour l'équipe, je suis là pour le collectif. Ce soir, j'ai eu l'opportunité de jouer, ça m'a réussi et en plus, j'ai marqué", a t-il déclaré à la Chaîne l'Equipe à l'issue de la rencontre. Au Qatar, les relations entre le nordiste et Didier Deschamps s'étaient considérablement rafraichies après le premier match contre l'Australie. Le sélectionneur des Bleus avait peu apprécié l'attitude de son joueur et l'avait alors remplacé par Jules Koundé. Didier Deschamps indiquait ce lundi soir en conférence de presse que Benjamin Pavard "a eu une période difficile mais malgré sa déception personnelle, il a gardé le bon état d'esprit vis-à-vis du groupe".

ⓘ Publicité

La célébration d'une équipe après le but de Benjamin Pavard © Maxppp - Lorraine O'Sullivan

Quatre mois de purgatoire donc pour le joueur et la délivrance avec ce but célébré sur le terrain. Après une longue glissade sur le terrain, Benjamin Pavard s'est frappé le torse comme un guerrier indique l'AFP. La France est en tête de son groupe après ses deux premières victoires contre les Pays-Bas et l'Irlande. Prochaines échéances en juin, contre la Grèce et Gibraltar.