Eurovision : ce fan de Dordogne assistera à la finale et croit aux chances de La Zarra

Les commerçants de Périgueux connaissent très bien Cédric de Boni. Il met en avant ce qui bouge à Périgueux sur les réseaux sociaux de PxInfos . Mais sur son temps libre, Cédric est un grand fan du concours de l'Eurovision depuis une vingtaine d'année. Il a d'ailleurs récemment adhéré à l' OGAE : l'Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision.

En bon fan du concours, Cédric a cette année fait le déplacement à Liverpool avec son ami Julien pour vivre pendant une semaine la ferveur de cet événement musical international et soutenir notre candidate française La Zarra.

"La ville vibre au rythme de l'Eurovision"

Pas question de faire le déplacement uniquement pour la finale de samedi soir. Cédric est arrivé lundi au Royaume-Uni pour découvrir l'immense machinerie que représente l'Eurovision. "On participe à des soirées tous les soirs, dans les clubs de Liverpool, on danse et on chante sur les titres de l'Eurovision. Toute la ville vibre au rythme de l'Eurovision" nous raconte Cédric depuis "The Eurovision Village". Il a d'ailleurs pu profiter mercredi soir du show de Conchita Wurst, chanteur et drag queen qui remporte la compétition en 2014 avec le tube "Rise Like a Phoenix".

La Zarra, potentielle gagnante ?

Au-delà de la fête, l'Eurovision reste une compétition. "On a pu voir comment les gens chantaient et dansaient sur La Zarra. C'est assez impressionnant" nous explique Cédric de Boni qui a pu prendre la température dans les clubs de la ville anglaise. "Elle peut gagner parce qu'elle a une belle notoriété, auprès du jury et du public" nous répond le fan périgourdin, même si il a un autre chouchou cette année : Marco Mengoni, le candidat italien.

La Zarra sera-t-elle la première chanteuse française à gagner l'Eurovision depuis Marie Myriam en 1977 ? La réponse samedi soir à 21h sur France 2.

Retrouvez le passage de Cédric de Boni en direct de Liverpool dans le 6/9 de France Bleu Périgord :

