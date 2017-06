Eurovision : France 2 lance un concours pour tenter de trouver la perle rare qui fera enfin gagner la France

France 2 a lancé un concours télévisé pour sélectionner l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision en 2018, a annoncé jeudi la chaîne. La France n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam et "L'oiseau et l'enfant".

"Pour trouver notre ambassadeur et la chanson qu'il ou qu'elle interprétera, France 2 innove et lance un grand concours de chant sur son antenne, inédit et ouvert à tous", a indiqué France 2 jeudi. Une occasion que la chaîne se donne de retenter sa chance dans l'univers des émissions de concours de chant, face à la rude concurrence des émissions telles que The Voice sur TF1 ou Nouvelle Star sur M6.

Le tunnel de l'Eurovision depuis 40 ans pour la France

Dès ce jeudi, les candidats qui veulent participer à cette émission peuvent s'inscrire sur le site de France Télévisions. Habituellement, c'est un comité artistique qui choisit le représentant du pays à l'Eurovision. La chaîne précise que ce concours national, qui sera produit par le britannique Itv Studios, sera diffusé "en première partie de soirée", et dévoilé "dans les prochains mois".

France 2 avait essayé ces dernières années de percer dans l'univers des télé-crochets, mais ses tentatives ("Sing Off 100% Vocal" en 2011 et "Un air de famille" en 2013) avaient tourné court en raison d'audiences jugées décevantes. La finale de l'Eurovision 2018 se déroulera en mai prochain au Portugal, pays vainqueur pour la première fois cette année de ce concours international avec le crooner Salvador Sobral. La France est d'ores et déjà qualifiée, en vertu des règles de l'Union européenne de radiotélévision, qui organise l'événement. La France, représentée en 2017 par Alma qui s'est classée douzième, n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam et "L'oiseau et l'enfant".