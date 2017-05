Eurovision : le Vauclusien Guy Bonnet se souvient de 1968 et d'ABBA

Le chanteur et compositeur Guy Bonnet a participé à trois reprises à l'Eurovision comme chanteur et compositeur. Il se souvient de l'ambiance familiale avec les bébés des choristes et regrette que désormais le show fasse parfois oublier la chanson.

En Ukraine, Alma représente la France avec "Requiem"pour la 62e édition du concours de l'Eurovision.

Le vauclusien Guy Bonnet a participé a trois reprises au concours de la chanson: comme compositeur de "La Source" interprétée par Isabelle Aubray en 1968, puis comme interprète-compositeur en 1970 (Marie-Blanche) et en 1983 (Vivre).

Guy Bonnet se souvient de l'époque familiale de l'Eurovision quand "les choristes avaient des bébés. Nous vivions en famille sans metteur en scène. Le concours est devenu international avec l'Australie et s'est déplacé vers le Nord de l'Europe depuis la victoire d'ABBA (Watterloo 1974)."

Guy Bonnet prépare actuellement un disque de chansons provençales accompagné avec les choeur et musiciens de l'orchestre régional Avignon Provence: "à l'époque, on jugeait les chansons alors qu'aujourd'hui, il faut faire des numéros d’interprète pour faire passer la chanson"