Eva, la candidate toulousaine de Masterchef

Elle est comédienne, elle a 24 ans et elle fait partie des 18 candidats amateurs qui participent aux 8 émissions en prime de Masterchef sur France 2. Eva se confie à France Bleu Occitanie pour désigner son restaurant toulousain préféré, ses projets, et ses anecdotes en coulisses.

Dans les guests qu’on connait bien dans notre région il y a le chef montalbanais Christian Constant, ou encore Sylvie Albrand et ses fleurs magnifiques à la ferme de Quyvie dans le Tarn-et-Garonne. Et puis dans le jury, le chef du sud-ouest Yves Camdeborde ou encore Thierry Marx bien implanté dans le Lot et au MiN de Toulouse. Notre candidate toulousaine s'appelle donc Eva. Vous avez pu la voir dans "Ici tout commence" sur TF1. Originaire de Figeac (46) avec un papa restaurateur, Eva aime travailler l'agneau du Quercy. Son restaurant préféré à Toulouse ? Aux pieds sous la table (rue Arnaud Bernard) ! Elle est aussi une musicienne passionnée. Sur la partition de ses projets : des plaisirs simple comme devenir commis dans un grand restaurant. Première interview radio de la jeune fille au caractère qu'elle qualifie de ... pimenté ! Dès le 23 août vous la verrez chaque mardi sur France 2 dans Masterchef.

Eva, dans MasterChef Copier

