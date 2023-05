Évelyne Dhéliat : “Une région où le temps est agréable ? Peut-être en montagne où c’est plus respirable”

Speakerine à ses débuts, Évelyne Dhéliat a petit à petit conquis les téléspectateurs de TF1 grâce à la présentation des bulletins météo à partir de 1991. L’héritière de Michel Cardoze et d’Alain Gillot-Pétré a même gravi les échelons en prenant la tête du service météo au début des années 2000. Impliquée contre le dérèglement climatique, elle a publié un livre en 2007 (C'est bon pour la planète, aux éditions Calmann-Lévy) et est devenue un visage familier pour des millions de Français.

Un bref séjour outre-Rhin

De Cologne en Allemagne, Évelyne Dhéliat n’a conservé aucun souvenir. Pourtant, elle y est née, un 19 avril 1948, avant de rejoindre rapidement la maison familiale, côté paternel, à Bordeaux.

“Les premiers jours de ma vie, mes parents sont arrivés sur Bordeaux où se trouvaient la famille et la maison familiale (…) On y a vécu simplement quelques mois et après, mes parents sont montés à la capitale, comme on dit, pour trouver du travail, pour s’installer.”

Les vacances d’enfance dans le Sud-Ouest

Évelyne Dhéliat grandit à Paris, mais ne rate aucune occasion, avec ses parents, de passer des vacances dans le Sud-ouest. Enfant, elle prend la route dans la 4CV de l’époque pour rallier Saint-Jean-de-Luz où ses parents louaient un petit appartement. Elle se souvient :

“Moi, j'ai le souvenir quand on passait les vacances là-bas et qu'il pleuvait. Il y avait un monsieur qui avait un fiacre, avec le cheval. Et puis quand il ne faisait pas très beau, au lieu d'aller à la plage, on se faisait une petite balade à cheval, enfin dans le fiacre, jusqu'à Socoa.”

Sur la route des vacances, il faisait une halte dans la maison bordelaise construite par ses grands-parents et qu’Évelyne Dhéliat affectionnait tant :

“Au milieu du jardin, un petit jardin de ville, il y avait un palmier, et moi la Parisienne, maintenant, c'est peut-être plus facile de trouver des palmiers avec le changement climatique, on en trouve même en Normandie, mais à l'époque, moi, parisienne, quand je descendais et que je voyais ce palmier au milieu du jardin, c'était magique.”

L’éternel émerveillement devant la tour Eiffel

Il n’est pas difficile de savoir où travaille Évelyne Dhéliat : TF1 se trouve à Boulogne-Billancourt. La responsable du service météo de la chaîne et de LCI habite donc à Paris. Et tous les soirs, c’est le même émerveillement ! Elle raconte :

“Comme TF1 est sur les quais, pour rentrer chez moi, je prends la voie sur les quais. Je vois la tour Eiffel, et pour moi c'est toujours un émerveillement. Ces quais, la Seine, les mouettes qui, le soir, surtout en hiver, se posent. Il y a des barques, avec du sable ou du gravier, qui sont amarrées le long de la Seine (…) On a une ville exceptionnelle.”

La qualité des produits avant tout

Ne cherchez pas à connaître la spécialité culinaire d’Évelyne Dhéliat, elle n’en a pas. Seule certitude, la présentatrice TV aime la simplicité et la qualité ! Elle donne quelques exemples : “Des huîtres, c'est fabuleux. Même les viandes, ce n’est pas la peine de forcément faire beaucoup de sauces.”

Et puis, pas de régionalisme non plus. Tout lui plaît : “Chaque région a son intérêt par rapport à ses produits et apporte quelque chose. Une soupe corse avec tous les légumes, avec un morceau de viande, c’est fabuleux (…) En Auvergne, le fromage, c'est fabuleux. Après, vous pouvez faire des dérivés par rapport aux produits. Comme un aligot par exemple.”

Celle qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 nous confesse tout de même une douce addiction : la mousse au chocolat ! “Alors ça, je crois, c'est vraiment de la gourmandise, c'est mon péché mignon”, déclare-t-elle avec le sourire.

Prendre de la hauteur par rapport au réchauffement climatique

Évelyne Dhéliat le reconnaît : “Moi, j'ai connu les Trente Glorieuses, on ne se posait pas de questions, on vivait, on consommait. Il n'y avait pas de problèmes, de temps, de chaleur. Quoique ça commençait quand même.” Engagée dans une démarche de sensibilisation face au réchauffement climatique depuis 20 ans, elle constate des changements dans nos différentes régions françaises : “L'été dernier, été 2022, on a eu 40 degrés en Bretagne !”

Quand on lui demande où profiter d’un temps agréable en France aujourd’hui, la réponse semble compliquée : “D'abord, ça dépend ce que l'on appelle ‘temps agréable’ (…) Ça dépend aussi de ce que l'on souhaite. Maintenant, de la chaleur, il y en a quasiment partout (…) C'est peut-être à la montagne où l'on a peut-être le plus de possibilités... Surtout d'avoir des nuits un peu plus fraîches que lorsque l'on est en plaine. Donc c'est vrai que quand on prend un petit peu d'altitude, peut-être, c'est un peu plus respirable.”