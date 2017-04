Evian | Laurent Roussin : "les finalistes de Top Chef ont eu plaisir à travailler dans les cuisines de l’hôtel Royal"

La finale de "Top Chef" sera diffusée ce soir sur M6. Et cette année, c’est l’hôtel Royal à Evian qui a servi de décor à l’ultime épisode de la célèbre émission culinaire. « On a hâte de découvrir les images », explique le directeur général du palace 5 étoiles.

Qui de Franck ou Jérémie va remporter "Top Chef" ? Même mis sur le grill, Laurent Roussin ne dit rien. "Et de toute façon, je ne le sais pas, explique le directeur de l’hôtel Royal à Evian. Le vote s’est fait à bulletin secret et après cela se passe dans les bureaux de M6, c’est secret défenseé, poursuit Laurent Roussin. Et pourtant il était aux premières loges car c’est chez lui, dans les cuisines du palace 5 étoiles que la finale a été enregistrée en janvier dernier.

Le jury de "Top Chef" et Stéphane Rotenberg dans l'une des salles de l'hôtel Royal d'Evian. - Marie Etchegoyen/M6

Cuisine interdite

"Les premiers repérages ont eu lieu en novembre et ensuite durant deux jours les équipes de tournage, les deux finalistes de l’émission et tous les autres candidats ont pris possession de notre cuisine et nous nous ne pouvions absolument pas y pénétrer", poursuit-il. Ce soir, le personnel du Royal sera trop occupé en salle pour regarder la finale. "Mais on la verra juste après, en replay", assure Laurent Roussin, impatient de découvrir les images de son hôtel. "On a aussi très envie de découvrir qui a gagné".

Les candidats garderont un très bon souvenir du Royal et de sa cuisine qu’ils ont salué en terme d’équipements. Ils ont eu plaisir à travailler dans cette cuisine, c’est ce qu’ils m’ont dit." - Laurent Roussin (directeur de l’Hôtel Royal à Evian)

"Top Chef", la finale ce soir à partir de 21h00 sur M6