Évry : trois avocates commises d'office participent à une websérie pour faire découvrir leur quotidien au public

La websérie "Commises d'office", dont la diffusion commence ce jeudi soir sur internet, plonge le public dans le quotidien de trois avocates du barreau de l'Essonne. Devant la caméra de la réalisatrice Olivia Barlier, elles permettent aux spectateurs de découvrir l'envers du décor de ce métier.

La diffusion de la Web série "Commises d'office" commence ce jeudi soir sur internet, YouTube et Facebook. Huit épisodes vont être proposés au public d'ici vendredi prochain. Permanences pénales, gardes à vue, instruction d'un dossier criminel : les petits films de 7'30 ont été montés à la manière de la série "Bref". Ils sont dynamiques et ils vont à l'essentiel. Rien n'est scénarisé, tout est réel et le spectateur est souvent stupéfait par les échanges et les répliques des avocates et de leurs clients.

Voici un aperçu de la websérie que vous allez pourvoir suivre à partir de ce jeudi soir :

Trois mois de tournage

Durant trois mois, la réalisatrice Olivia Barlier a suivi le quotidien des trois avocates, Noémie Meublat, Marion Masson et Déborah Meier-Mimran. Toutes les trois travaillent au barreau de l'Essonne à Évry. Avec elles, la réalisatrice a tourné pendant les visites en prison, à Fleury-Mérogis, dans les cellules du tribunal d'Évry ou encore pendant les audiences devant la chambre correctionnelle d'Évry ou la cour des mineurs. Les avocates ont obtenu l'accord de leurs clients pour pouvoir filmer. Le résultat est saisissant, très fidèle au quotidien d'un avocat commis d'office .