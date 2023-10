"Exceptionnel journaliste", "intervieweur talentueux" : les réactions après la mort de Jean-Pierre Elkabbach

Le journaliste politique Jean-Pierre Elkabbach est décédé ce mardi à l'âge de 86 ans. Passé par toutes les grandes radios et chaînes de télévision de France, il a marqué l'histoire de l'audiovisuel. Après l'annonce de sa mort, les hommages pleuvent.

"Cet homme a interviewé la terre entière"

Journalistes et personnalités des médias saluent la carrière de Jean-Pierre Elkabbach. "Un exceptionnel journaliste", a salué ce mardi sur franceinfo l'écrivain et journaliste Philippe Labro. "Cet homme a interviewé la terre entière. Il a rencontré tous les chefs d'État, il a interrogé tout le monde, il a traversé plusieurs fois le globe", souligne Philippe Labro. Le journaliste se souvient "de ses duels à côté d'Alain Duhamel avec les grands hommes politiques, en particulier de Georges Marchais". Il veut également se souvenir de "ses entretiens exceptionnels avec François Mitterrand".

Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, met en avant un "intervieweur talentueux qui allait au combat". "Je suis très triste de la disparition de Jean-Pierre" réagit celui qui avait présenté la matinale d'Europe 1 entre 2008 et 2011. A cette époque, il faisait l'interview de 8h20 de la station. "Tous les matins, je le voyais avec des stabylos et comme un enfant stressé avant chaque interview, fébrile à chaque fois, voulant déborder tous les jours", poursuit Marc-Olivier Fogiel. "Je voyais Jean-Pierre vraiment comme un débutant tous les matins jouer son titre chaque matin en voulant absolument faire sortir à chaque fois la petite phrase qui ferait l'actualité du jour. Il était très fier quand il arrivait à faire sortir la phrase qui allait donner le LA de l'actualité de la journée".

Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France Télévisions, salue Jean-Pierre Elkabbach "qui ne fut pas seulement un président fort pour France Télévisions, mais un grand journaliste passionné et engagé". "Il aura raconté la politique et le siècle comme personne et amené le débat public dans tous les foyers", ajoute Delphine Ernotte Cunci.

"Ça a été un très grand bonhomme et un très grand patron", a salué mardi sur franceinfo le journaliste Gérard Holtz, qui a officié sur France 2 sous la direction de Jean-Pierre Elkabbach. "C'est lui qui a inventé de faire des interviews à moins d'un mètre de son interlocuteur pour essayer, les yeux dans les yeux, de lui faire donner la vérité", raconte l'ancien présentateur du journal télévisé.

La classe politique lui rend hommage

"Compagnon de route de la Ve République, Jean-Pierre Elkabbach aura marqué l’histoire médiatique de notre pays", salue ce mardi sur le réseau social X Fabien Roussel, secrétaire national du PCF après la mort de Jean-Pierre Elkabbach. "Ses échanges mythiques avec Georges Marchais resteront gravés. J’ai apprécié, à mon tour, ses interviews, toujours respectueuses. Hommage.", conclut-il.

Le ministre de l'Économie rend "hommage à un journaliste passionné, à un lecteur assidu, à un observateur hors pair de notre vie politique nationale". "Hommage à un homme qui a cru toute sa vie dans la force de l’engagement public : Jean-Pierre Elkabbach", termine Bruno Le Maire.

"Une page se tourne. Un grand journaliste nous a quittés. Si percutant, si cultivé, qu’il a traversé toutes les époques, au point qu’on le croyait éternel !" a écrit Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France.