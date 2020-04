EXCEPTIONNEL : un pianothon pour la Croix Rouge de Lille

Simon Fache est un musicien exceptionnel. Il pratique tous les instruments à touches : piano, trompette, clavecin, accordéon, orgue... Confiné chez lui, comme chacun d'entre nous, il a décidé d'organiser un "pianothon" ce jeudi 16 avril.

A partir de 19h, vous avez rendez-vous sur sa page Facebook. Simon jouera en direct et en vidéo pour vous.

Comment ce pianothon va-t-il se dérouler ?

En Facebook live, Simon Fache jouera du piano. En commentaire de la vidéo, vous pourrez lui suggérer une demande. Au choix : une chanson, une improvisation sur un mot, une phrase, vous pourrez aussi lui suggérer un style particulier, une contrainte... bref tout ce qui vous passe par la tête.

Simon Fache interprètera votre demande au piano. En échange, vous êtes invités à faire un don à la Croix Rouge de Lille.

Connectez-vous à la page Facebook de Simon Fache

La Croix Rouge du Nord fête ses 150 ans en 2020. Et en cette période de crise sanitaire, elle a encore plus besoin de vous pour pouvoir aider les plus fragiles, les plus isolés.