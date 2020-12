EXCLU - Bob Sinclar mixe votre réveillon 2020 sur France Bleu

Pour la deuxième année consécutive, Bob Sinclar, le DJ producteur et remixeur français a sélectionné pour les auditeurs de France Bleu des tubes incontournables pour danser toute la nuit et passer un réveillon 2021 exceptionnel. Au programme de ce 31 décembre dès minuit, du disco, du funk et de la dance !

Les cinq choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Bob Sinclar

Connu pour ses nombreux tubes dont Love Generation, inoubliable générique de la Star Academy sur TF1, World, Hold On (Children of the Sky), Rock This Party (Everybody Dance Now), What I Want ou encore I Believe. Avec les Daft Punk, il est l'un des ambassadeur de la French Touch, la house music à la française, qui rayonne dans le monde entier. Mais connaissez-vous vraiment Bob Sinclar ?

Let's dance

Ce 31 décembre, tout de suite après la grande soirée populaire et festive depuis le château de Versailles, qui sera diffusée en simultané sur France 2, Bob Sinclar s'empare dès minuit des platines de France Bleu pour clore le réveillon de la Saint-Sylvestre en mode "Let’s dance" !

Je suis avec vous le 31 décembre. Un mix exclusif pour France Bleu. Vous poussez les meubles, vous êtes chez vous, ça va danser fort.

Avec Bob Sinclar, laissons derrière nous cette année 2020 morose et accueillons 2021 en dansant !