EXCLU FRANCE BLEU - Arnaud Tsamere annonce le retour de son trio avec Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain

Après une tournée événement en 2012 et 2013 et quelques dates exceptionnelles en 2014, Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain et Jérémy Ferrari ont repris leurs carrière (à l'époque) montante vers la scène de l'humour. Mélangeant des sketchs de leurs spectacles respectifs et des vidéos tournées pour l'occasion, le spectacle du Trio proposait 3 heures d'humour non-stop.

Et si les trois humoristes se retrouvaient régulièrement sur la scène des "Duos Impossibles de Jérémy Ferrari", ils n'avaient pour autant pas repris la route ensemble depuis 2014... Jusqu'à maintenant ! Invité de David Lantin dans " La scène culture " sur France Bleu, à l'occasion de la tournée de son spectacle "2 mariages et un enterrement", au détour d'une image d'archive, Arnaud Tsamere a laissé échapper cette information :

Pas plus de détails pour l'instant sur le contenu de cette tournée mais, la bonne nouvelle, c'est qu'elle se fait ! Retour sur la première tournée, son amitié avec Baptiste Lecaplain et Jérémy Ferrari et son nouveau spectacle : c'est à retrouver ce jeudi 8 décembre dans "La scène culture" de France Bleu à 20h30 avec David Lantin !