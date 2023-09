EXCLU FRANCE BLEU - Ému aux larmes, Thierry Ardisson craque en pleine émission

C'est un beau moment que vous allez pouvoir retrouver ce lundi 4 septembre dans "La Scène culture" avec David Lantin à 20h30 que France Bleu vous propose en avant-première. Invité de l'émission pour parler du lancement de "Ardivision", une chaîne monothématique reprenant toutes les émissions de l'Homme en noir à retrouver sur la plateforme Samsung TV Plus, Thierry Ardisson reçoit un message de sa fille Manon :

Au programme de cette première de la saison, le confesseur cathodique revient aussi sur l'anniversaire à venir de son émission culte "93 rue du Faubourg Saint-Honoré", de retour pour un soir seulement et à une nouvelle adresse.

Rendez-vous donc dès le 4 septembre à 20h30 sur France Bleu avec le parrain de la saison : Thierry Ardisson ! Chaque soir, David Lantin reçoit celles et ceux qui rendent la culture populaire et accessible à tous.