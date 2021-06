EXCLU FRANCE BLEU : FORT BOYARD - Willy Rovelli en prison !

Pour la 33ème saison de l’émission télé culte Fort Boyard, France Bleu, partenaire du jeu estival, vous dévoile en exclusivité ce qui attend notre Willy Rovelli national… Et visiblement, c’est pas joli joli !

Fini la belle entente des premiers jours, la complicité de deux génies du crime, les machinations diaboliques entre deux tasses de Café Boyard… Cette année, le Père Fouras a dit stop ! Et pourtant, il a tout fait pour rester discret notre Willy. L’année dernière, c’était dans un bar clandestin qu’il commettait les méfaits qui ont fait sa renommée : la dégustation d’aliments peu ragoutants.

Cette année, c’est un tout autre destin et un autre lieu qui attendent Willy Rovelli : les prisons du fort. L’animateur d’On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission, tous les jours entre 12h et 13h, va donc se retrouver dans les geôles, comme il vous le révèle dans cette vidéo en exclusivité pour France Bleu…

Mais après tout… il l’a bien cherché non ? Des années de torture des candidats, la réouverture du l’ancien parc de Père Fouras pour se faire "quelques boyards" et un retour en cachette sur le Fort… L’homme aux énigmes en a eu marre et on le comprend ! Mais les prisons vont-elles être suffisantes pour calmer notre Willy ? Pas si sûr…

On sait déjà que Nabila Vergara sera de la partie tout comme Églantine Éméyé que vous retrouvez également sur France Bleu, tous les jours dès 15h pour C’est déjà demain, Sébastien Chabal ou encore Lola Dubini. Le retour de Vincent Lagaf’, Cyril Féraud, l’arrivée de Jean-Marc Généreux et donc notre Willy Rovelli pour sa 9ème saison… C’est un été plein de surprises qui vous attend sur les samedis sur France 2 à partir du 19 juin, dans Fort Boyard, en partenariat avec France Bleu !