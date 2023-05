EXCLU FRANCE BLEU PARIS - Stéphane Plaza va faire son entrée au Musée Grévin

Les mesures sont faites, il ne reste plus qu'à l'installer ! C'est ce que dévoile Stéphane Plaza au micro de Patrice Gascoin : le plus célèbre agent immobilier de France s'apprête donc à rentrer au Musée Grévin, et pas n'importe où ni à côté de n'importe qui.

Direction la coupole et la salle des colonnes, où il y sera le seul animateur de télévision. Il côtoiera donc Georges Clooney, Brad Pitt, Meryl Streep ou encore l'imitatrice Véronic Dicaire et le créateur de contenus Squeezie ! C'est ce qu'il explique au micro de Patrice Gascoin :

S'il fera son entrée en Novembre dans le célèbre musée de cire parisien, l'actualité de l'agent immobilier/animateur/comédien est chargée ! Il est de retour en quotidienne sur M6 avec "Nouvelle maison pour une nouvelle vie" tous les jours à 18h40. Mais il est également au théâtre, jusqu'au 25 juin dans la pièce " Un couple magique " aux Bouffes Parisiens aux côtés de Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens.

Une nouvelle que l'on apprend au lendemain de la révélation des statues des rugbyman Antoine Dupont et Frédérick Michalak que France Bleu Paris a suivi pour vous :