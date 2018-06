Nice, France

Tous les Hitmakers, les faiseurs de tubesdu moment seront à Nice pour cette Fête de la Musique et ce mercredi matin France Bleu Azur vous dévoile le programme exhaustif du concert.

Le duo toulousain qui chante en anglais Cats on Trees présentera un titre de leur dernier album "Neon", le deuxième cinq ans après le tube Sirens call.

Gaëtan Roussel, la voix du groupe Louise Attaque sera à Nice également ce jeudi, alors qu'il vient de rendre public un nouveau single très pop "Hope", avant de sortir un troisième album, "Trafic", en septembre.

Ce concert niçois diffusé en simultané sur France Bleu, France 2 et TV5 Monde sera l'occasion de découvrir de nouveaux talents de la chanson qui affolent déjà les compteurs "de vues" sur les plateformes internet.

Hoshi avec plus de 8 500 000 de vues sur YouTube pour son titre "Ta Marinière"

Angèle, la jeune belge qui chante des balades pop ironiques et pleines d'humour, dont le dernier titre est "la Thune"

Corine, la blonde péroxydée coiffée à la Bonnie Tyler vient à Nice nous chanter "Il fait chaud" (à Monaco Oh oh...). Phénomène disco totalement dans la dérision et le lâcher prise. Elle a déjà électrisé l'after party du défilé Chanel croisière 2019 et réchauffé les nuits cannoises durant la 71ème édition du Festival de Cannes.

Nous avons également la confirmation que Garou ne sera pas sur scène seulement pour présenter la soirée, il compte bien chanter ! C'est lui qui devrait ouvrir le spectacle, Maître Gims enchaînera avec plusieurs tubes.

Ce jeudi 21 juin 2018 les niçois, les auditeurs de France Bleu et les téléspectateurs de France 2 et TV5 Monde vont profiter de Zazie, Feder, Slimane, Vitaa, Claudio Capéo, Dadju, Sting et Shaggy, Eddy de Pretto, Marc Lavoine, Amir, Madame Monsieur, Pascal Obispo, Christine and the Queens (Chris), Kendji Girac, Tom Walker, Marwa Loud, Big Flo et Oli, Hyphen Hyphen, MC Solaar, Calogéro, Coeur de pirate, Juliette Armanet, Black M et Youssou N’dour, Ofenbach, Tal, Boulevard des airs et Willy Wiliam.

Avant et pendant le concert, entrez dans les coulisses avec les interviews de ces personnalités, les vidéos et les photos sur la page FaceBook de France Bleu Azur.