INFO FRANCE BLEU BERRY - Le concours Miss France 2018 aura lieu à Châteauroux

La ville de Châteauroux a été choisie par le comité Miss France pour organiser le prochain concours de beauté. La cérémonie aura lieu en fin d'année au Mach 36 de Déols, durant la première quinzaine de décembre.

Après Orléans en 2014, Lille en 2015 et Montpellier en 2016, le comité Miss France a choisi Châteauroux pour organiser le prestigieux concours de beauté. La 88e cérémonie aura lieu au Mach 36 de Déols durant la première quinzaine de décembre, sans doute le samedi 16 décembre 2017. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne TF1 à 20h55.

Lyon et Toulouse perdantes

La ville de Châteauroux peut être très fière du résultat : elle était en concurrence avec Lyon et Toulouse ! Ces deux villes possèdent pourtant des salles de grande capacité : 11.000 places au Zénith de Toulouse et... 17.000 places à la Halle Tony Garnier de Lyon, quand le Mach 36 de Déols dispose d'une jauge maximale de 5.000 places, comme indiqué sur le site de Châteauroux Métropole.

Pour la soirée Miss France il ne devrait cependant y avoir que 2.500 places disponibles, une configuration du Mach 36 a minima en raison des besoins techniques : l'aménagement des décors et du plateau télé nécessitent en effet beaucoup d'espace.

Une visite en toute discrétion début mai

D'après nos informations, deux membres du comité Miss France sont venus en repérage à Châteauroux il y a seulement deux semaines, vendredi 5 mai, le jour même de la venue du Président François Hollande en Berry. Il y avait le bras droit de Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France ainsi qu'un représentant de la société Endemol, qui produit l'émission.

Ils auraient été très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé par l'équipe municipale. Le maire LR de Châteauroux Gil Avérous leur aurait fait visiter, en personne, la ville et les infrastructures, avant un déjeuner privé à l'hôtel La Manufacture. L'accueil réservé à Lyon et Toulouse aurait été moins réussi.

D'une manière générale, les villes de taille moyenne comme Châteauroux sont souvent plus démonstratives et plus motivées que les grandes villes pour organiser ce genre d'événement, ce qui a semble-t-il pesé dans le choix du comité.

Conférence de presse vendredi

Miss France 2017, Alicia Aylies, avait été élue à Montpellier l'an dernier. © Maxppp - Maxppp

L'information, que France Bleu Berry vous révèle en avant-première, devrait être officiellement annoncée ce vendredi 19 mai lors d'une conférence de presse à 14h au Musée Bertrand de Châteauroux, en présence du maire Gil Avérous, Sylvie Tellier de la société Miss France et Alicia Aylies, Miss France 2017.

Bien que contactée dès mercredi, la mairie de Châteauroux n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, renvoyant à la conférence de presse de vendredi.

La municipalité travaillait visiblement dans le plus grand secret depuis le début de l'année. Mais le dossier de candidature n'aurait été envoyé que début mai, la décision est donc tombée très rapidement.

Près de 10 millions de téléspectateurs

C'est un énorme coup médiatique pour Châteauroux. Chaque année l'élection de Miss France, diffusée en direct et en prime time sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, est suivie en moyenne par près de 10 millions de téléspectateurs. Il s'agit de l'une des trois meilleures audiences annuelles de la chaîne privée avec la soirée des NRJ Music Awards et le concert des Enfoirés.

Le soir de l'élection, un reportage d'une durée totale de vingt minutes sera diffusé en plusieurs extraits tout au long de l'émission pour présenter Châteauroux et le territoire. C'est évidemment une excellente vitrine pour la ville et la région. Grâce à cet événement, Châteauroux devrait bénéficier d'importantes retombées économiques et touristiques.

Election de Miss Centre en octobre

Le chanteur Patrick Bruel, Président du jury en 2014 au Zénith d'Orléans, aux côtés de Miss France 2015 Camille Cerf. - ©capture d'écran dossier de presse Miss France 2016

L'élection de Miss France Centre-Val-de-Loire 2018 se tiendra deux mois avant le concours national, le vendredi 20 octobre, toujours au Mach 36 de Déols. Au total, trente et une Miss régionales viendront donc défiler à Châteauroux en décembre avec leur robes haute couture.

En dehors de la conférence de presse prévue ce vendredi, Miss France 2017, Alicia Aylies, reviendra à Châteauroux dès la semaine prochaine, puisqu'elle est annoncée ce jeudi 25 mai sur le site de la Foire Expo.