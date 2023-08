Exprimez-vous sur France Bleu Cotentin et devenez les acteurs locaux d'ici

Bienvenue sur France Bleu Cotentin ! Dès le lundi 28 août 2023, nous vous proposons des programmes encore plus proches de vous et de votre quotidien. Pour cela, noua avons besoin de votre participation. Nous vous offrons de réagir aux actualités, échanger vos récits et témoignages, et poser vos questions à nos spécialistes en direct en devenant nos témoins d'ici. .

Trois rendez-vous pour vous donner la parole

Quels thèmes seront à l'honneur de vos interventions ? Ceux qui vous touchent de près ! Pouvoir d'achat, de la hausse des prix, de l'économie locale, du monde professionnel, de la santé, de la gestion de l'eau et de l'électricité, tous ces sujets font partie de votre quotidien. Notre objectif est de vous donner l'occasion de partager vos expériences avec les auditeurs de France Bleu Cotentin.

Dans la matinale de 6h à 9h, nous vous invitons à réagir en direct sur un sujet concret.

À 9h05, dans l'émission "À votre service", c'est le moment de partager vos astuces pratiques, vos expériences en direct.

Enfin, de 10h à 11h, avec "Bienvenue chez vous", vous pourrez échanger avec notre invité autour d'un produit et explorer le patrimoine, le tourisme et les loisirs.

Rejoignez notre groupe de témoins d'ici

Devenez les témoins privilégiés de la Manche. C'est avec enthousiasme que nous vous invitons à vous joindre à nous. Pour faire partie de nos auditeurs témoins, il vous suffit de vous inscrire ci-dessous et de nous indiquer vos centres d'intérêt.

Nous sommes impatients de vous retrouver pour partager des moments uniques lors de cette rentrée. À très vite pour des échanges stimulants et enrichissants !