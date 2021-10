L'entreprise Facebook change de nom et devient Meta

Le géant du numérique Facebook change de nom pour devenir "Meta" pour mieux représenter l'ensemble de ses activités, des réseaux sociaux à la réalité virtuelle, a annoncé ce jeudi soir le fondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg, lors de la conférence Connect 2021. Ce changement concerne uniquement la maison mère, les noms des différents services resteront inchangés.

Une entreprise du métavers

"Pour l'instant, notre marque est si étroitement liée à un seul produit qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir", a expliqué Mark Zuckerberg. "Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du métavers, et je veux ancrer notre travail et notre identité dans ce vers quoi nous tendons."

Le fondateur du géant des technologies, accusé d'ignorer sciemment les dangers de ses plateformes pour préserver ses profits par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi "meta" - "parce qu'il peut signifier 'au-delà'" en grec ancien - "et qu'il traduit notre engagement à construire des technologies sociales qui nous amènent au-delà de ce que la connexion numérique rend possible aujourd'hui" a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Nous avons beaucoup appris en nous confrontant à de nombreux problèmes", a commenté Mark Zuckerberg, jugeant qu'il est désormais temps de tirer les leçons pour "construire le prochain chapitre". Cette annonce a été faite au terme d'une heure et demie de présentation du "metaverse", pour méta-univers, considéré par le géant du numérique comme l'avenir de l'internet, après les ordinateurs et les téléphones portables. Mark Zuckerberg a déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards pendant les années à venir et le recrutement de 10.000 personnes en Europe pour développer ce projet.

Une manœuvre de distraction pour les détracteurs de Facebook

Les détracteurs du groupe californien, empêtré dans les scandales et controverses, dénoncent, eux, une manœuvre de distraction. La firme "pense qu'une nouvelle marque peut l'aider à changer de sujet", avait déjà réagi la semaine dernière une ONG de militants anti-Facebook, ironiquement baptisée "Le vrai conseil de surveillance de Facebook" ("The Real Facebook Oversight Board"), quand des rumeurs de changement de nom circulaient.

La colère des autorités et de la société civile s'est amplifiée ces dernières semaines à la faveur des révélations d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui accusent Facebook de volontairement ignorer une partie des dangers de ses plateformes - contenus toxiques sur Instagram pour les adolescents, désinformation qui nuit à la démocratie, etc. - par souci de préserver ses profits.