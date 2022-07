Facebook change sa page d'accueil et s'inspire de TikTok

Annoncée ce jeudi, la nouvelle page d'accueil de Facebook s'inspire de son concurrent TikTok et propose, en plus des publications de ses amis, des "reels", ces vidéos courtes et verticales qui ont fait le succès du réseau chinois. Objectif : proposer des contenus moins polémiques et plus lucratifs.

Petite révolution chez Facebook : le réseau social change sa page d'accueil. Il l'a annoncé ce jeudi pour tenter de rester dans la course face à la montée en puissance du réseau chinois TikTok. Comme son concurrent, Facebook met en avant désormais dans son onglet principal, "Accueil" ou "Home", des "réels", un format de vidéos courtes et verticales copiées justement sur TikTok. Mark Zuckergerg, fondateur de Facebook parle d'un "moteur de découverte" qui mélange dans cette page d'accueil les "reels" avec les publications de amis Facebook et leurs stories, ces photos et vidéos éphémères.

Arrivée en force des "reels" pour générer plus de publicité

La page d'accueil est personnalisée grâce à des algorithmes qui prennent en compte "des milliers de signaux", pour "vous proposer ce qui nous semble le plus intéressant pour vous", souligne Facebook. TikTok a bâti son succès phénoménal notamment sur ses algorithmes, qui identifient rapidement les goûts de l'utilisateur pour lui proposer des contenus de créateurs inconnus.

Meta, maison mère de Facebook et Instagram et numéro deux mondial de la publicité numérique, a besoin de valoriser ses "reels" pour ne pas céder trop de terrain au réseau chinois. "Notre transition vers les formats courts ne génère pas encore de revenus substantiels pour l'instant, mais nous sommes optimistes", avait assuré Mark Zuckerberg, le patron du groupe, fin avril.

Interactions "positives"

Un autre onglet, séparé de la page d'accueil, permettra toujours d'accéder aux publications de ses amis et des groupes auxquels l'utilisateur est abonné. En janvier 2021, après une élection présidentielle américaine mouvementée, le fondateur de Facebook avait dit vouloir s'éloigner le plus possible des sujets politiques pour se concentrer sur les interactions "positives" - moins controversées et plus lucratives.