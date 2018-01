Facebook : un nouveau fil d'actualité va donner la priorité aux publications partagées par vos amis et votre famille

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Facebook a engagé la plus importante refonte des contenus sur son réseau de ces dernières années : une nouvelle version du fil d'actualité donnera la priorité aux publications partagées par vos amis et votre famille, reléguant marques et médias au second plan.