Facebook va embaucher 3.000 personnes supplémentaires pour repérer les contenus violents

Facebook va embaucher 3.000 personnes afin de filtrer les contenus violents a annoncé ce mercredi Mark Zuckerberg. Cette mesure est prise suite à plusieurs meurtres et suicides retransmis en direct sur le célèbre réseau social.

Ce mercredi, le PDG de Facebook a déclaré que la plateforme aux près de deux milliards d'abonnés allait embaucher 3.000 personnes supplémentaires pour repérer les contenus violents et "bouleversants". Il fait notamment référence aux vidéos de crimes et de suicides mises en ligne ces derniers mois.

Cette annonce intervient en effet une semaine après qu'un Américain a revendiqué le meurtre d'une personne à Cleveland grâce à Facebook Live. Une vidéo du crime avait été diffusée sur le réseau social.

Une modération critiquée

Ce n'est pas la première fois que Facebook est critiqué pour sa modération et que le réseau social est confronté à ce genre de situation.

En Thaïlande, en avril dernier, un père a tué sa fille puis s'est suicidé sur Facebook Live, dans une vidéo qui a été vue plus de 370.000 fois. Cas similaire en France en juin 2016, le meurtrier des deux policiers de Magnanville avait revendiqué son attaque en direct juste avant de la commettre. En janvier dernier, Naika Venant, une adolescente américaine, mettait fin à ses jours en direct sur Facebook devant des centaines d'internautes.

De nouvelles techniques de veille ?

Le géant des réseaux sociaux comptait déjà 4.500 employés assignés à la modération. Un chiffre maintenu secret jusqu’ici.

Pour une plus grande efficacité dans la modération de ses contenus, M. Zuckerberg souhaite faire collaborer l'humain et les nouvelles technologies. D'une part, un partenariat étroit entre Facebook et les communautés locales et la police sera amélioré afin de prévenir les suicides. Et d'autre part, le PDG de Facebook a affirmé que le réseau social travaillait actuellement sur des technologies susceptibles d'identifier les contenus violents.