Faites des gosses, sur France 2, les deux derniers épisodes de la saison 1 ce mercredi 22 janvier

Episode 5

Serge est parti en voyage professionnel et Anissa pense profiter de quelques jours de répit, mais Valérie, l’ex de Serge, s’incruste à domicile et fait peser sa présence menaçante… Les Delattre sont de leur côté en vacances à Paris sur les traces du passé de Claudine. Chang et Meï, quant à eux, sont au bord du divorce et vivent à présent séparés. Dans chacune de nos familles, des bouleversements et des revirements de situation s’annoncent…

Episode 6

C’est l’heure des grandes décisions pour nos trois familles. Clément a décidé de faire son coming-out, mais comment s’y prendre face à Anouk qui n’a que 11 ans ? Alexandre et Odile ont inversé leurs rôles, mais peuvent-ils devenir père au foyer pour l’un ou agent immobilier pour l’autre par la seule force de leur volonté ? Meï et Chang meurent d’envie de se réconcilier, mais comment s’y prendre quand les reproches et la colère n’ont pas été réglés ?

