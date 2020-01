Faites des gosses, sur France 2, les deux premiers épisodes ce mercredi 8 janvier

Faites des gosses raconte l'histoire de trois familles n'ayant pas grand chose en commun à priori si ce n'est le lien entre leurs enfants. Entre comédie et émotion, ils vont faire face aux surprises du quotidien.

Episode 1

Odile, persuadée qu'Armand est harcelé, se met en tête de les inscrire, lui et sa soeur Brune, dans le privé, quitte à aller contre l'avis d'Alexandre. Serge et Anissa voient leur équilibre bouleversé quand Valérie l'ex de Serge leur annonce qu'elle ne veut plus de la garde alternée. Alors que Meï et Chang sont contraints de tout quitter, Meï se voit proposer l'impensable pour sauver sa famille.

Philippe Lefebvre et Constance Dollé dans Faites des gosses - France 2

Episode 2

Les récents événements ont mis à mal l'équilibre des trois familles. Odile fait des pieds et des mains pour que ses enfants intègrent une école privée, tandis qu'Alexandre s'inquiète de l'Alzheimer de sa mère qui s'aggrave. Chang se bat pour retrouver son statut de professeur tandis que Meï lui cache le secret qui la hante. Anissa et Serge, eux, sont confrontés à un énorme dilemme qui met leur couple en péril.