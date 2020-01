Faites des gosses, sur France 2, les épisodes 3 et 4 ce mercredi 15 janvier

Episode 3

Après avoir découvert le lourd secret du passé de sa mère, Alexandre ne sait plus où il en est. Bien qu’Odile le soutienne, il s’éloigne de plus en plus d’elle. Alors que Serge et Anissa ont dépassé leur désaccord, ce sont leurs filles respectives qui s’opposent à eux par tous les moyens et mettent à mal la solidité de leur couple. Meï et Chang sont également dans la tourmente. Face à leur avenir incertain, ils n’arrivent plus à être sur la même longueur d’onde.

Episode 4

Meï et Chang sont en désaccord sur la question de L’Arquebuse. Vont-ils accepter l’offre inattendue de Vapali ? Chez Odile et Alexandre, les désaccords sont également au centre de la vie de famille : faut-il révéler ou non le secret du passé de Claudine ? Quant à Clément, il retrouve une vieille connaissance qui va l’émouvoir et faire vaciller ses certitudes…

