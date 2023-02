FC Nantes : Florian Cazzola, quand le foot devient show à la radio

Du haut de ses 30 ans, Florian Cazzola a déjà ses petites manies. Il ne se sépare jamais de ses surligneurs de couleurs, il en a un stock ! Il s'en sert pour préparer ses fiches avant chaque match comme pour celui de ce jeudi soir entre le FC Nantes et la Juventus Turin. Le journaliste surligne ses textes en bleu, en rose, en orange, en violet, cela lui permet de retomber sur ses pattes quand il a besoin de consulter ses notes ou d'identifier rapidement le nom de tel ou tel joueur.

ⓘ Publicité

Les surligneurs que Florian Cazzola utilise pour préparer ses fiches © Radio France - Pascal Roche

Appliqué et rigoureux, le Marseillais (qui parle si bien du FC Nantes) sait aussi se transformer en "showman" dès que l'occasion se présente. Et cela commence avant même le coup de sifflet, lorsque résonne à la Beaujoire l'hymne du FC Nantes. Florian Cazzola joue au chauffeur de salle dans la tribune de presse.

loading

On ne le voit pas à la radio mais lorsque Florian Cazzola s'emporte contre une décision d'arbitrage ou après une faute d'un joueur adverse, il est debout dans la tribune de presse. Il se lève de sa chaise, il gesticule, il parle fort (comme un Marseillais), il trépigne, il s'agace, il interpelle ses confrères comme s'il les engueulait. Un spectacle à lui tout seul !

Florian Cazzola est souvent debout pour commenter les matchs comme ici à la Beaujoire © Radio France - Pascal Roche

Mais le plus beau spectacle avec Florian Cazzola, c'est quand le FC Nantes inscrit un but. À la radio, les techniciens du son en savent quelque chose tant le journaliste fait exploser les décibels ! Ce jeudi soir, pour le match retour des 16ème de finale de la ligue Europa, les Nantais n'ont pas marqué, Florian a donc été plus sage que d'habitude. Pourtant, on aurait tellement aimé qu'il s'égosille.