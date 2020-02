Dordogne : le Château de Fénelon attend l'équipe du tournage du "Dernier duel"

Après Beynac et avant Monpazier, l'équipe du "dernier duel" doit investir ce lundi la petite commune de Sainte Mondane et plus précisément le parc du Château de Fénelon. Pendant deux jours au moins , le réalisateur anglais Ridley Scott va tourner au pied du château, des scènes d'un camp militaire.

Toutes les traces de modernité ont été gommées

Les nombreuses tentes et les oriflammes ont déjà été installées dans les prairies entourant la magnifique bâtisse dont les plus vieux éléments datent du 12 ème siècle. Il n'y a plus rien de visible à l’œil qui rappelle les monde contemporain. Les grilles ont été enlevées, les panneaux indicateurs, la signalétique ont disparu. Il n'y a pas eu de souci en revanche pour les lignes électriques déjà enterrées. Il n'y a donc plus rien dans le parc qui empêche de croire que l'on est en plein 14 eme siècle. La logistique s'est installée dans les bâtiments annexes, surveillée 24 h sur 24 par des vigiles. La route d'accès au château ne sera ouverte qu'à l'équipe de production et aux riverains. De très nombreux figurants sont attendus pour tourner des scènes de camps militaire.

Cela fait bien trois mois que l'équipe est venue en repérage au château, à la recherche d'un site pouvant accueillir un camp militaire au pied des tours. Et tout naturellement, Fénelon avec ses châtelets, ses toits de Lauze s'est imposé. Il n'y aura pas de scènes à l'intérieur. Tout est tourné dehors.

Le tournage devrait durer deux jours au château de Fénelon © Radio France - Valérie Dejean

Le château a déjà servi de décor à plusieurs films

Ce n'est pas le premier rendez vous du Château avec le cinéma. En 1963, c'était une forteresse allemande pour "Le Vice et la vertu" de Roger Vadim avec Catherine Deneuve, Annie Girardot et Robert Hossein. En 1969 Fénelon accueille le tournage de la série D'artagnan avec Dominique Paturel. En 1973, le château sert de cadre au tout dernier film de Brigitte BARDOT (elle arrêtera le cinéma en suivant) C'est "Colinot Trousse chemises" avec Francis Huster. En 1978 c'est une nouvelle série "Gaston Phoebus" avec Jean Claude Drouot. En 1998 enfin, sort une nouvelle version de Cendrillon tournée là aussi en partie au Château de Fénelon avec Drew Barrymore et Anjelica Huston. Depuis, des touristes américains viennent spécialement à Fénelon pour marcher dans les pas des interprètes du film. Il y a fort à parier qu'il y aura aussi plus tard du tourisme cinématographique sur les traces de Matt Damon ou d'Adam Driver.

Le château de Fénelon (hors période de tournage) © Radio France - Antoine Balandra

En tout cas, la location du parc et des annexes du château de Fénelon va déjà permettre de financer une partie de la quatrième tranche de travaux de restauration de la toiture en lauze. Les visites ré-ouvrent au public dès le premier avril.