Festival Beauregard : les photos de Vianney, Franck Carter & The Rattlesnakes, Rivals Sons et Ninho

Les plus belles photos de ce vendredi 8 juillet au festival Beauregard. Franck Carter & The Rattlesnakes, Rivals Sons, Vianney et Ninho étaient sur la scène.

Nouvelle journée au festival Beauregard près de Caen. Le soleil est toujours là. Pour cette journée, notre photographe Damien Deslandes a choisi pour vous Franck Carter & The Rattlesnakes, Rivals Sons, Vianney et Ninho.

à lire aussi Festival Beauregard : les photos du jeudi 7 juillet

Étonnante journée avec Franck Carter qui se laisse porter par le public ou qui lève un verre de vin pour apprécier la France. Une grande partie du public familial est venu pour voir Vianney qui n'a pas déçu par sa présence.

Franck Carter dans le public © Radio France - Damien Deslandes