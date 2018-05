Depuis 25 ans, la maison de champagne Piper-Heidsieck à Reims est fournisseur officiel du Festival de Cannes. La 71e édition du Festival débute ce mardi 8 mai et une fois de plus c'est une organisation bien huilée pour livrer le champagne.

Reims, France

Le 71e Festival de Cannes débute ce mardi 8 mai, et une fois encore cette année un seul champagne sera servi aux stars à l'intérieur du Palais des festivals : le champagne de la maison Piper-Heidsieck à Reims. Le champagne préféré de Marylin Monroe est le champagne officiel du Festival de Cannes depuis 25 ans, et c'est un anniversaire qui se fête.

Une édition limitée à la technologie exclusive

"A Cannes, on s'aperçoit à quel point la robe peut être aussi importante que la personne, et c'est un peu la même chose pour une bouteille de champagne qui est le fournisseur officiel", sourit Benoît Collard, directeur exécutif de la maison Piper-Heidsieck. Cette année, la robe de l'édition limitée a donc été remaniée avec une technologie exclusive. "Nous avons remplacé l'étiquette rouge et or traditionnelle par une peinture directement imprimée sur la bouteille qui reprend le dessin architectural de la palme très typique des années 30", précise encore Benoît Collard.

La maison a conçu une bouteille spéciale pour les 25 ans de son partenariat avec le festival. © Radio France - Sophie Constanzer

Et c'est avant tout un gros travail de logistique, une routine bien huilée comme l'explique Damien Riegel, responsable logistique et service clients chez Piper-Heidsieck. "Le festival c'est une zone qui est très fermée au moment du festival, donc on doit obtenir des laissez-passer, et _c'est aussi beaucoup d'événements éphémères donc il faut livrer en juste à temps..."_. C'est simple, le Festival de Cannes est la deuxième période la plus chargée pour la maison de champagne après les fêtes de fin d'année : il ne faut pas moins de deux mois de préparation en amont.

10.000 bouteilles consommées au Palais des festivals

"Tout est calé, tout est millimétré, donc on utilise les mêmes logisticiens depuis quelques années, les mêmes transporteurs, c'est une vraie routine qu'on redéveloppe d'année en année, on peut pas improviser à Cannes.", souligne encore Damien Riegel. La maison de champagne rémoise estime que 10.000 bouteilles de Piper-Heidsieck vont être consommées dans le Palais des festivals pendant la durée de l'événement.