Festival de Cannes : l'Hôtel Martinez met au premier plan la diversité des employés

Pendant 15 jours 11 filles et 7 jeunes issus d'horizons divers, anciens décrocheurs, réfugiés et étudiants en partenariat avec HEC et l'association Les Déterminés vont travailler au célèbre Hôtel de luxe qui milite pour la diversité.