Festival de Cannes : les influenceurs et influenceuses nouvelles stars du tapis rouge ?

Les influenceurs n'ont jamais été aussi nombreux au Festival de Cannes. Un partenariat est noué pour la première année avec le réseau social TikTok, et le Palais Bulle a même été loué par Instagram et Meta (ex Facebook). France Bleu Azur en a contacté certains pour expliquer leur travail.

Ils sont les nouvelles stars du tapis rouge. Les influenceurs et influenceuses sont de plus en plus nombreux et visibles sur la Croisette. Le Festival de Cannes est désormais un rendez-vous incontournable pour se faire connaître et rencontrer les marques qui les font (pour certains) vivre. France Bleu Azur s'intéresse à ce phénomène récent.

Une instagrameuse devenue actrice

Ces créateurs de contenus sur les réseaux sociaux viennent du monde entier pour participer au Festival de Cannes. Le dictionnaire Larousse définit un influenceur comme "une personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné (mode, par exemple), est capable d’influencer les pratiques de consommation des internautes par les idées qu’elle diffuse sur un blog ou tout autre support interactif (forum, réseau social, etc.)".

Certains ou certaines rassemblent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. C'est le cas de Fatou Guinea Kaba, 861 000 abonnés sur sa page Instagram. C'est d'ailleurs le réseau social qui l'a invitée au festival. Sur son compte on la voit aussi en photo sur le tapis rouge car elle est aussi devenue actrice. Cette année, elle est à l’affiche du film La Brigade aux côtés d'Audrey Lamy et François Cluzet.

Le Festival de Cannes peut donc être pour eux un véritable tremplin. "L'intérêt numéro un pour moi c'est le réseau. Ça permet de montrer aux marques qu'on est dynamique, qu'on va sur un des plus gros rassemblements mondiaux, et ça donne un côté glamour", explique Alexandre Lacharme, 22 000 abonnés au compteur sur Instagram. Il a aussi créé en 2014 le compte Inside Cannes qui propose des bons plans, des astuces et les infos en coulisse pour profiter du festival. Mais le reste de l'année il se définit comme un entrepreneur et son truc, c'est d'expliquer comment investir dans… des parkings.

La chasse aux stars et la course aux likes

Les profils des influenceurs sont donc très variés au Festival de Cannes. La plupart sont plutôt très jeunes (entre 18 et 25 ans), mais d'autres sont plus âgés. Alexandre Lacharme a par exemple 36 ans et Pascale, derrière le compte Beauty Clap est plus âgée (une quarantaine d'années) et combine sa carrière professionnelle "classique" avec celle d'instagrameuse. "En fait mon job c'est de mettre en place des partenariats pour les marques de cosmétiques avec les maquilleurs et les coiffeurs de cinéma sur les tournages. Je croise donc souvent des stars", explique-t-elle. Cette Parisienne se promène donc avec un clap de cinéma et prend des selfies avec des célébrités. "C'est ce qui marche le mieux en termes de vues et de likes. Pour l'instant j'ai 8 000 abonnés sur ma page. À la fin du festival j'aimerais bien atteindre les 10 000."

Une manne financière

En termes de revenus, le métier d'influenceur est très variable, mais certains en vivent et en vivent bien. Ils sont en effet repérés et payés par des grandes marques, notamment des marques de luxes pour montrer leurs produits dans leurs vidéos et en vanter les mérites dans le cadre de partenariats rémunérés. Ils deviennent ainsi de véritables acteurs de la communication voir de la publicité. Mais pas tous. Alexandre Lacharme, par exemple, dit ne tirer aucun revenu de sa page Inside Cannes, pareil pour Beauty Clap. Par contre pour Fatou Guinéa Kaba c'est une source de revenus puisqu'elle a beaucoup plus d'abonnés sur Instagram.

L'avenir du festival ?

Tous ces producteurs de contenus se servent donc du Festival de Cannes pour doper leurs comptes. Mais ça marche aussi dans l'autre sens : le festival a signé un partenariat avec le réseau social TikTok pour la première fois cette année, signe que ce monde là peut être une stratégie de communication intéressante pour l'évènement. Pour Alexandre Lacharme, "Aujourd'hui c'est ça qui fonctionne, c'est plus puissant que la presse traditionnelle classique."