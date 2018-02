Bagnères-de-Luchon, France

En 2018, le Festival des Créations Télévisuelles de Luchon fête ses 20 ans. Ce plus ancien festival consacré à la télévision a débuté en 1999 avec des comédies d'amour puis s'est enrichi au fur et à mesure des éditions avec d'autres types de téléfilms et des séries. Plus récemment les documentaires et aujourd'hui les web-séries, les courts-métrages, les web-documentaires et les films sur mobile et plateforme. Il est présidé depuis 10 ans par Serge Moati et organisé par l'équipe de Claude Coret à l'AFTVCP (association festival TV Comminges Pyrénées).

20 affiches pour 20 éditions du Festival de Luchon