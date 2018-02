Les Pyrénées d'Or et le palmarès complet de la 20ème édition du Festival de Télévision de Luchon avec en tête du classement la chaîne Arte qui remporte plus de 10 prix.

Après les projections et les délibérations, les jurys et le public ont rendu leurs verdicts pour décerner les prix, dont les Pyrénées d'or, du Festival de Créations Télévisuelles de Luchon 2018. Ce palmarès a été révélée lors de la soirée de clôture présentée par Serge Moati, le président de ce festival de télévision et Marie-Sophie Lacarrau en présence de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionel et de Carole Delga, présidente de la région Occitanie.

Les Pyrénées d'Or du festival de Luchon 2018

- Pyrénées d'Or de la fiction unitaire pour "Le temps des égarés" de Virginie Sauveur avec Claudia Tagbo, Biyouna, Jean-Pierre Lorit, Amer Alwan, Hadja Traore et avec la participation d’Alice Belaidi. Cette fiction qui sera prochainement diffusée sur Arte remporte également le prix du meilleur scénario et le prix de la meilleure musique originale.

Synopsis : ancienne réfugiée, Sira est traductrice pour l'OFPRA (l'organisme chargée de l'attribution du droit d'asile en France). Sans aucun scrupule vis-à-vis des demandeurs, elle leur vend au prix fort des odyssées mensongères mais susceptibles de convaincre les autorités.

- Pyrénées d'or de la meilleur série pour "Fiertés" de Philippe Faucon avec Samuel Theis, Frédéric Pierrot et Stanislas Nordey. Une mini série de 3 épisodes de 52' à retrouver prochainement sur Arte.

Synopsis : trois générations d'hommes d'une même famille, ébranlée par des avancées sociales essentielles mais parfois difficile à accepter. Trois hommes qui sont le reflet de leur époque, à qui chaque épisode donne tour à tour la parole.

- La série "A musée vous, a musée moi", diffusée sur Arte à 20h45 jusqu'au 4 mars remporte le Pyrénées d'Or du meilleur programme court TV. Cette série réalisée par Fabrice Maruca est interpretée par Barbara Bolotner, Flavien Dareau, Aude Cogny-Goubert et Daniel Dargau. A chaque épisode "A musée vous, a musée moi" donne vie à un tableau et permet aux téléspectateurs de découvrir avec humour une oeuvre.

- Le Pyrénées d'Or de la meilleure série digitale revient à "Crime Time" de Julien Trousselier. Une série pour Studio + consacrée à la télé-réalité avec Augusto Madeira, Erico Bras et Sabrina Greve.

- "Les enfants du 209 - rue Saint Maur, Paris Xème" reçoit le Pyrénées d'Or du meilleur documentaire. Réalisé par Ruth Zylberman pour Arte ce documentaire de 103' raconte l'histoire d'un immeuble avant, pendant et après la deuxième guerre mondiale.

Le palmarès du Festival de Télévision de Luchon 2018

Prix décernés par le Jury Fiction présidé par Julie Depardieu

Pyrénées d’Or du Meilleur Unitaire : Le temps des égarés de Virginie Sauveur

: Le temps des égarés de Virginie Sauveur Pyrénées d’Or de la Meilleure série / Mini série : Fiertés de Philippe Faucon

: Fiertés de Philippe Faucon Pyrénées d'Or du Meilleur Programme Court TV : A musée vous, a musée moi de Fabrice Maruca

: A musée vous, a musée moi de Fabrice Maruca Prix de la Meilleure Interprétation Féminine : Elsa Lunghini dans Parole contre parole de Didier Bivel.

Elsa Lunghini au Festival de Luchon © Radio France

Prix de la Meilleure Interprétation Masculine : Xavier Lemaitre dans Adultère de Philippe Harel

Xavier Lemaitre au Festival de Luchon © Radio France

Prix du meilleur espoir féminin : Roxane Arnal dans Adultère de Philippe Harel

Prix du meilleur espoir masculin : Sébastien Chassagne dans Irresponsable de Stephen Cafiero

Prix du Meilleur Réalisateur : Stephen Cafiero pour Irresponsable

Prix du Meilleur Scénario : Gaelle Bellan pour le temps des égarés de Virginie Sauveur

Prix de la Meilleure Musique Originale : Nathaniel Mechaly pour le temps des égarés de Virginie Sauveur

Prix de la Meilleure Photographie : Philippe Piffeteau pour Ben d'Akim Isker

Pyrénées d'or du Meilleur documentaire : Les enfants du 209 - rue Saint Maur, Paris Xème de Ruth Zylberman

: Les enfants du 209 - rue Saint Maur, Paris Xème de Ruth Zylberman Prix du jury : Itinéraire d'un enfant placé de Ketty Rios Palma

Mention spéciale : 39-45 la guerre des enfants de Julien Johan

Pyrénées d'or de la meilleure série digitale (web, mobile et plateforme) : Crime Time de Julien Trousselier

: Crime Time de Julien Trousselier Mention spéciale réalisation : T.A.N.K de Samuel Bodin

Mention spéciale interprétation : Loulou d'Anne-Claire Jaulin et Emilie Noblet

Prix décerné par le jury espagnol

Pyrénées d'or de la meilleure série espagnole : La casa de papel de Jesus Colmenar

Les votes du Public

Prix du Meilleur Unitaire : Parole contre parole de Didier Bivel

Prix de la Meilleur série / Mini série /Collection : Alex Hugo - Marche ou crève d'Olivier Langlois

Prix du Meilleur Programme Court TV : Vestiaires de Vincent Burgevin, Fabrice Chanut et Franck Lebon

Prix du Meilleur documentaire : 39-45 la guerre des enfants de Julien Johan

Prix du Meilleur Webdocumentaire : De l'amour au Rwanda de Jacqueline Kalimunda

Prix de la Meilleure Fiction Espagnole : La casa de papel de Jesus Colmenar

Prix de la Meileure série digitale : Loulou d'Anne-Claire Jaulin et Emilie Noblet

Prix de la Meilleure WEBsérie : Les bouches à pipe de Jimmy Conchou

Prix des collégiens et lycéens de la meilleure Websérie : Les bouches à pipe de Jimmy Conchou