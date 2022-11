Festival du film de Sarlat : l'interview express des invités de France Bleu Périgord

Durant le Festival du Film de Sarlat, France Bleu Périgord installe son studio au cinéma Le Rex pour aller à la rencontre des équipes des films présentés durant l'événement. Acteurs et réalisateurs se prêtent au jeu de l'interview express. Il leurs faut répondre à un maximum de questions ayant rapport avec le cinéma, leur carrière mais pas que... en une minute et 30 secondes. Une interview express et décalée menée par Julien Pelé et Charlotte Jousserand.

Gad Elmaleh, réalisateur et acteur pour "Reste un peu"

Gad Elmaleh a ouvert la 31ème édition du Festival du film à Sarlat avec son dernier film "Reste un peu". L'humoriste a présenté son deuxième film en tant que réalisateur sur sa quête personnelle de spiritualité. Il y joue son propre rôle aux côtés de sa famille.

Karim Leklou, acteur dans "Pour la France"

L'acteur Karim Leklou est à l'affiche de "Pour la France" film réalisé par Rachid Hami présent dans la sélection officielle du festival.

D'autres interviews express sont prévues durant le festival...