Fête de la radio: En vidéo, la visite des locaux de France BLEU La Rochelle

A l'occasion de la fête de la radio les 2 et 3 juin 2022, découvrez comment fonctionne votre radio préférée.

France Bleu La Rochelle est l'une des 44 stations de radio du réseau France Bleu de Radio France. Elle émet et dessert les départements de la Charente-Maritime et de la Charente et accueille chaque jour près de 80 000 auditeurs quotidiens (Source médiamétrie 2020-2021).

France BLEU La Rochelle se nommait Radiofrance La Rochelle jusqu'en septembre 2000 - .

Les programmes régionaux de France Bleu La Rochelle sont diffusés en direct de 6 h à 12 h08 et de 16 h à 19 h du lundi au vendredi, et de 7 h à 12 h 30 le week-end. Les programmes nationaux du réseau France Bleu sont diffusés le reste de la journée et la nuit.

Parmi les décrochages spécifiques à France Bleu La Rochelle figurent notamment les différentes éditions du journal local, les émissions culinaires, culturelles ou sportives.

France Bleu La Rochelle diffuse également des émissions et chroniques traitant de la vie quotidienne dans les deux départements charentais, mettant en lumière les différentes facettes de la culture régionale et les personnalités qui font vivre la région.

L'équipe de France Bleu La Rochelle

33 professionnels de la radio aux services de vous les auditeurs

La Rédaction

Mélanie Domange et Eric Le Bihan, rédacteurs en chef Catherine Berchadsky, Marie-Laurence Dalle, Julien Fleury, François Petitdemange, Gérald Paris et Pierre Marsat (Journalistes)

L'animation

Médéric Bouillon, responsable des programmes Eric Morgane, Lawrence Pernet, Matthieu Moebs, Aurelie Police, Daniel Gimeno, Jean-Luc Portes et David Morel (Animateurs)

Les Techniciens

Samuel Prugneaux, responsable technique. Isabelle Tissot, François Bittard, Julien Hézard, Orso Robagglia, Benjamin Goichon (techniciens)

Aurélie Police, François Bittard et Piqthiu - .

Sans oublier les chroniqueurs de la station : Piqthiu, Tristan Soulaine, Poulette ou Bruno Garcia et nos consultants-rugby Didier Brugier (SAXV) et Didier Morin (Stade Rochelais) . Hervé Deunf (régisseur), Sylvie Ellias, Béatrice Cabrolier (chargées d'accueil), Chrystel Main (agente de gestion). Toute cette équipe est dirigée par Gilles Bonbonny.

Les programmes de France Bleu La Rochelle

En semaine

De 6h à 9h : La matinale: (circuits-courts, la nouvelle éco, la minute de l'emploi, Pas Tristan Charentes, le jeu de la voix mystère, l'invité de la rédaction, l'actu web, willy met les points sur les i, ...).

De 9h à 11h: Circuit Bleu Coté culture, Coté Experts, Coté Saveurs dans nos 2 Charentes.

De 11h à 12h: Circuit Bleu Coté jeu - Le Quiz.

De 16h à 18h: Happy hour -100 % passion (Littoral, Les Talents de L'Ouest, l'invité de 17h10, le son d'Alex, ...)

De 18h à 19h: 100 % Rugby (Stade Rochelais, SAXV, US Cognac-St jean d'Angely, ...)

Les samedis et dimanches

De 7h à 12h30 : Studio ouvert, coté Culture, coté Experts, Au fil de l'eau (Pêche), merci Poulette!, ...

Adresse : 5 avenue Michel Crépeau à La Rochelle

Tel standard-Jeux : 05.46.50.67.68

Tel administratif: 05.46.35.17.17

Evidemment, France Bleu La Rochelle ne pourrait pas exister sans vous et sans votre fidélité, merci !