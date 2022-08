Fêtes de Bayonne : la sélection de nos vidéos pour l'édition 2022

France Bleu Pays Basque, partenaire média et radio officielle des Fêtes de Bayonne, vous a proposé 20 heures de direct sur son antenne tout au long des 5 jours de cette édition 2022 Sur le numérique, c'est un dossier spécial et différentes vidéos qui ont été publiées. Pour garder l'esprit des fêtes et se rappeler ensemble des moments forts de cette édition 2022, voici notre sélection de vidéos.

Les vidéos des Fêtes de Bayonne 2022

Emblématique et incontournable des fêtes, c'est bien évidemment "La Peña Baiona". Hymne de l'Aviron bayonnais rugby, cette chanson est entonnée très souvent par les festayres et interprétée par les musiciens présents aux fêtes. Nous avons choisi, "la Peña Baiona" de la soirée d'ouverture avec l'Harmonie bayonnaise, la Tamborrade du Roi Léon et la foule des festayres massée place de la Liberté.

Le 1er moment fort des Fêtes de Bayonne c'est l'ouverture le mercredi soir. Le concert de l'Harmonie bayonnaise rejointe pour cette édition 2022 par la Tamborrada du Roi Léon, la cérémonie d'ouverture au balcon avec les invités, le lancer des clés et la mascleta.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le jeudi met à l'honneur les enfants qui sont tous ravis de se retrouver à midi place de la Liberté pour réveiller sa majesté des fêtes, le Roi Léon. Aux douze coups de midi, le monarque apparait plus ou moins réveillé... et la foule scande "Debout, debout Léon !"

6 géants composent la cour du Roi Léon : le maréchal, le médecin, le fou du roi, le chocolatier, la favorite et la gouvernante. Le matin, ils défilent dans les rues de Bayonne pour rejoindre la place de la Liberté avant le réveil de sa majesté des fêtes.

Un joli moment plein d'émotion samedi midi juste avant le réveil du Roi Léon avec une demande en mariage. Dans la foule des festayres, Christophe aidé de complices a brandi une grande banderole demandant sa chérie Laëtitia en mariage. Elle était dans les salons de la mairie et a pu venir répondre "Oui" à cette demande directement au balcon.

Samedi soir se déroule le premier des deux défilés du Corso lumineux des Fêtes de Bayonne. 10 chars décorés et accompagnés de bandas dans les rues bayonnaises. Un rendez-vous qui date de la création des fêtes en 1932.

Son retour était attendu depuis 10 ans par les festayres... Le Paquito chocolatero est revenu pour le plaisir du plus grand nombre. Assis, bras levés, on bouge au rythme de la musique et on fait passer les festayres au-dessous de soi...

La cérémonie de clôture, le moment où l'on dit "aurevoir" au Roi Léon, où on entonne une dernière "Peña Baiona" et où on retire son foulard rouge après avoir admiré le feu d'artifice.