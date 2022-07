Fêtes de Bayonne : quel est votre foulard préféré ?

Le vendredi aux Fêtes de Bayonne, c'est la journée des associations mais également le repas entre collègues. A France Bleu Pays Basque on aime bien cette tradition ! L'occasion pour nous de vous montrer nos foulards... et à vous auditeurs et internautes de désigner votre préféré. 20 propositions sont soumises à vos votes sur notre page Facebook. On attend vos likes et vos commentaires !

► voter pour élire le foulard rouge de l'équipe