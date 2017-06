Fin de l' aventure The Voice pour Audrey

La chanteuse atypique échoue aux portes de la finale de l'émission de TF1 mais tellement heureuse de ce parcours incroyable !

Malgré le vote favorable de son coach Mika, Audrey Joumas n' a pas été retenue par le public. A l'heure des bilans, la chanteuse de 33 ans avait encore la tête remplie de belles images et d'émotions :"J'ai une pensée pour plein de gens, parce que vraiment je me suis sentie soutenue par le public et quelle joie, je ne m'y attendais pas et c'est la plus belle des récompenses."

soutenu par son coach Mika, cela n'aura pas été suffisant © Radio France - vincent Hulin

"Mon meilleur souvenir ? c'est tellement rempli de rencontres différentes, individuelles, particulières, comme avec mon coach Mika, mais aussi les candidats, la production, je suis encore toute émue, j'ai le coeur rempli".