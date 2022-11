Fin de Plus belle la vie, la série miroir de la société française pendant 18 ans

La série a accompagné des millions de téléspectateurs depuis 2004, l'année de son arrivée à l'antenne sur France 3. La chaine du service public diffuse ce vendredi 18 novembre les derniers épisodes de "Plus belle la vie", qui racontait le quotidien des habitants du quartier marseillais fictif du Mistral. En 18 ans et 4.665 épisodes tournés dans les studios historiques de la Belle de Mai, quartier populaire de Marseille, cette série a marqué toutes les générations en collant à l'actualité, et en traitant ainsi de nombreux sujets de société jusqu'alors rarement abordés dans la fiction en France : violences conjugales, discriminations, homosexualité, GPA (gestation pour autrui), harcèlement, consommation de drogues, etc.

"Plus belle la vie aura marqué l'histoire de la télévision française", a ainsi réagi Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, le 30 septembre, en soulignant que le feuilleton "a osé aborder sans tabous nos vies et fait résonner les évolutions de notre société".

Le premier mariage gay dans une série française

Le 7 juin 2013, soit moins de deux mois après l'adoption définitive à l'Assemblée nationale de la loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de même sexe en France, "Plus belle la vie" met en scène le premier mariage homosexuel de l'histoire de la fiction tricolore. Le personnage gay Thomas Marci, incarné depuis déjà plusieurs années par l'acteur Laurent Kérusoré, épouse Gabriel. Lors d'un épisode diffusé en 2005, l'acteur embrasse un autre homme. C'est la première fois qu'une série française aborde ouvertement l'homosexualité.

"Plus belle la vie" va aussi par exemple traiter le sujet de la transidentité. Dans la série, l'actrice Énola Righi interprète ainsi le personnage de Clara qui ne se sent pas bien dans son corps, et veut devenir un garçon. Elle va devenir Antoine.

Différentes formes de harcèlement abordées

Au fil de la diffusion des 4.665 épisodes de la série, "Plus belle la vie" explore également la problématique du harcèlement sous toutes ses formes, comme le harcèlement scolaire ou le harcèlement au travail. Le personnage de Johanna Marci va par exemple porter plainte pour harcèlement sexuel, mais confrontée une première fois à son agresseur au commissariat de police, demandera de "jeter sa plainte à la poubelle" estimant que personne ne s'inquiète de la situation qu'elle subit.

La série aborde aussi la question des discriminations. La série met par exemple en scène l'agression raciste que subit le personnage d'Abdel Fedala. Alors qu'il marche dans la rue accompagné de sa petite amie, il est violemment agressé et insulté par trois individus en raison de ses origines. Le jeune homme est laissé inconscient sur le trottoir par ses agresseurs.

Mise en scène de consommation de drogue, le CSA interpelle France Télévisions

Durant les dix premières années de diffusion de la série, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va saisir la direction de France Télévisions concernant deux séquences abordant la consommation de drogue. Dans un épisode de 2011, l'une des personnages s'injecte de l'héroïne en sortant de sa cure de désintoxication. Le CSA demande alors à France Télévisions d'inscrire la mention "déconseillé aux moins de 10 ans" au début des épisodes comportant des scènes de consommation de stupéfiants.

Début mars 2014, à l'antenne, Mirta montre à Thomas comment rouler un joint. Le CSA ne sanctionnera pas la série, malgré sa saisine par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime alors que l'épisode en question "s'inscrivait dans un processus narratif permettant, à l'issue de l'épisode diffusé le 6 mars, de souligner les effets négatifs du cannabis".

L'actualité au cœur des épisodes

Si le fait de refléter la société a été l'une des raisons du succès de "Plus belle la vie", être en phase avec l'actualité a également fait partie de l'ADN de la série pendant 18 ans. Elle a par exemple évoquer la colonisation et la guerre d'Algérie, en plein débat sur la loi contestée du 23 février 2005 qui prévoyait de reconnaître "en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord".

Les personnages de "Plus belle la vie" ont aussi mentionné les résultats des élections présidentielles ou rendu hommage à plusieurs personnalités disparues comme Bernard Tapie ou Johnny Hallyday.

Ils ont aussi évoqué les différents attentats commis en France ces dernières années. C'est par exemple le cas dans cet épisode où les équipes de "Plus belle la vie" saluent la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis : les acteurs déposent des bougies sur les tables du bar du Mistral. Le feuilleton quotidien de France 3 a aussi rendu hommage au professeur Samuel Paty , assassiné le 16 octobre 2020 devant son établissement de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Après avoir atteint un pic de quelque sept millions de téléspectateurs dans les années 2000, les audiences de "Plus Belle la vie" étaient tombées à 2,7 millions de téléspectateurs sur 2021-2022. Près de 600 personnes ont travaillé chaque année pour la série phare de France 3 et 3.232 acteurs en tout, auxquels il faut ajouter les figurants, ont participé aux tournages à Marseille. Il s'agit de "la série française quotidienne la plus longue de l'histoire", selon France Télévisions.