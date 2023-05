Finale de la Meilleure Boulangerie de France : 2 amis s'opposent lors de l'ultime duel de la saison 10

Ce ne sont pas des amis de 30 ans, mais ils sont amis depuis un bon moment et partagent la même passion de l'artisanat en étant tous les 2 boulangers. Jean-Batiste Grangé est à la tête de sa boulangerie-pâtisserie à Pau tandis que Nicolas Gruel a ouvert Grain boulangerie avec un associé à Bordeaux. Avant de se lancer dans leur propre boulangerie, les 2 compères-complices ont évolué ensemble dans le Béarn. Ils ont participé et remporté différents concours toujours ensemble (Coupe de France et Coupe d'Europe) mais cette fois, ils sont opposés, face à face, lors de l'ultime duel de la Meilleure Boulangerie de France (M6), saison 10.

Les meilleurs ennemis en finale

Jean-Baptiste accompagné de son binôme Antoine a fait son chemin dans la compétition pour arriver en finale. De son côté, c'est avec son binôme et associé Jean-Philippe que Nicolas s'est hissé également en finale de l'émission de M6, la Meilleure Boulangerie de France.

Avant la grande finale de l'émission et cet ultime duel, interview ping-pong des 2 protagonistes.

Jean-Baptiste Grangé : Particularité de cette saison, on s'est retrouvés à représenter Nouvelle-Aquitaine Sud et Nicolas et Jean-Philippe, qui sont pour Nouvelle-Aquitaine Nord, sont en fait des très bons copains et plus particulièrement Nicolas que je connais très bien avec qui j'ai fait d'autres concours.

Nicolas Gruel : Avec Jean-Baptiste, on se connaît bien étant donné qu'on a passé la Coupe de France et la Coupe d'Europe ensemble. Donc oui, une très bonne connaissance et un très bon ami.

Jean-Baptiste Grangé : En fait, on est monté ensemble. On a pris le même tram, on a loué une voiture ensemble pour se rendre à Beauvais, sur le lieu du tournage. On est parti ensemble, mais, on ne savait pas si on allait rentrer ensemble et l'aventure a voulu que l'on rentre ensemble. On a ainsi fait l'aller et le retour. C'était quand même un moment un peu hors du commun.

Nicolas Gruel : Toute l'aventure, on l'a vécu tous les quatre avec Jean-Phi, Antoine et JB. On a vraiment vécu la semaine d'aventure ensemble. Comme on n'était pas dans la même poule, on suivait un peu les épreuves de chacun. On s'est un peu entraidés aussi.

Jean-Baptiste Grangé : ça a été un moment vraiment très émouvant et très particulier, ce qui est dur à décrire. On s'était imaginé un peu les choses comme ça et c'était vraiment chouette que ça se termine de cette manière.

Nicolas Gruel : Et cette fois-ci, c'est contre lui !