Flandres : un enfant autiste de Merville bientôt sur le plateau de TF1 ?

C'est peut-être un rêve que va pouvoir réaliser Benjamin, 7 ans, à Merville, dans les Flandres. L'enfant est autiste, il est passionné de jeux télévisés, particulièrement des 12 coups de midi, sur TF1, émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Sur les réseaux sociaux, l'animateur l'a invité.

Benjamin est un enfant hors du commun : il est âgé de 7 ans, et habite à Merville, dans les Flandres. Il est autiste Asperger, une forme d'autisme que les spécialistes appellent "de haut niveau" : les enfants ou les adultes qui en sont atteints ont des troubles du comportement, mais une intelligence souvent au-dessus de la moyenne.

Fan de jeux TV

Scolarisé en CE1, Benjamin a une passion : les jeux télévisés. Particulièrement les 12 coups de midi, sur TF1, et de son animateur, Jean-Luc Reichmann. Régulièrement, Benjamin filme même les émissions, il se les repasse en boucle, et il retient quasiment toutes les réponses.

Alors sa mère a eu une idée : elle a posté sur sa page Facebook une vidéo, où Benjamin se montre incollable sur l'Euro 2016 de football, les capitales du monde, et le calcul mental.

La vidéo atteint vite les 15 000 vues, un article de la Voix du Nord plus tard, elle arrive jusqu'aux oreilles de l'animateur. Jean-Luc Reichmann publie alors un message sur Twitter, invitant Benjamin sur le plateau des 12 coups de midi.

Et maintenant l'invitation officielle ?

Benjamin se dit "carrément" impatient de se rendre sur le plateau de l'émission. Sa mère, Delphine, attend : "on espère tous qu'il va réaliser son rêve, et rencontrer Jean-Luc Reichmann", assure-t-elle, "et si ça peut ouvrir les yeux sur l'autisme, ce serait aussi un grand pas. On verra bien, si l'invitation arrive ou pas". Jean-Luc, si tu nous entends....

La Belle histoire de Benjamin et Jean-Luc Reichmann, reportage à écouter ICI.