Florence Dumortier défendra les chances de Midi-Pyrénées à l'élection de Miss France 2023

Cela fait déjà 14 ans que Chloé Mortaud a fait briller Midi-Pyrénées à l'élection de Miss France. L'Ariégeoise avait elle-même mis fin à un long désert de près de 80 ans sans victoire de la grande région toulousaine. Depuis, Midi-Pyrénées a disparu administrativement mais elle reste une écharpe, tout comme le Languedoc-Roussillon défend ses chances de son côté. Ce samedi 17 décembre, le comité Miss France organise l'élection de Miss France 2023, à Châteauroux, un rendez-vous qui rassemble autour de sept à huit millions de téléspectateurs.

Florence lors de son sacre comme Miss Toulouse en janvier 2022. - Comité Midi Py

Pour porter haut les couleurs de Midi-Pyrénées, c'est une jeune diplômée de kinésithérapie, Florence Dumortier, 23 ans. Née à Paris, elle a passé son enfance à Portet et fait son lycée à Cugnaux (Haute-Garonne).

Quand a débuté l'aventure Miss France pour vous ?

"J'ai été élue début septembre à Villemur-sur-Tarn Miss Midi-Pyrénées, et j'avais été élue fin février Miss Toulouse. J'étais encore étudiante quand je me suis présentée, j'avais passé un casting en janvier. Ce sont des bons souvenir et je vois déjà une évolution personnelle. Quadn on est une femme et qu'on ose se présenter sur scène, défiler, ne pas avoir peur du regard des autres nous donne beaucoup de confiance en soi. En terme de prise de parole en public aussi, on a eu beaucoup de formation, de "masterclass" avec Miss France.

Comment cette idée de participer à Miss France est né dans votre esprit ?

Depuis longtemps, mes amis, ma famille et les personnes que je rencontre me parle de Miss France et de l'opportunité que cela pourrait représenter pour moi. J'y songeais aussi mais je voulais attendre d'avoir fini mes études. Du coup, quand j'ai fini mes études, tout le monde est revenu vers moi en me disant "Flo, là c'est le moment !". Et franchement je m'éclate.

Pourquoi choisir Miss France, vous auriez pu vous tourner vers le mannequinat ?

Avec Miss France, on a vraiment une voix à porter. Ce n'est pas une question de beauté superficielle, c'est une question de beauté intérieure. Ca n'est pas du paraitre la beauté, c'est un état d'esprit. J'adore le mannequinat mais j'avais vraiment envie de participer aux Miss pour le côté humain de l'aventure et me dire que ma voix sera peut-être entendue si j'arrive dans les 15 premières.

Florence Dumortier, 23 ans, a été élue miss Midi Pyrénées en septembre dernier. - Comité Miss France

Comment vous préparez-vous pour ce samedi soir ?

Cela fait deux semaines qu'on est à Châteauroux et on révise en permanence les chorégraphies avec les danseurs. On ne se prépare pas plus que ça, on donne tout aux répétitions et on se dit que ce sera juste une répétition de plus mais avec du public et des téléspectateurs. Il ne faut se mettre trop de pression, ça se ressent le jour J.

Vous avez été en contact avec les Miss Midi-Pyrénées précédentes ?

Oui, j'ai été en contact avec Chloé Mortaud et avec Hannah Friconnet, la Miss Midi-Pyrénées l'an dernier. Elles m'ont donné leurs conseils, m'ont dit ce qu'elles avaient regretté de ne pas avoir fait. Elles m'ont surtout dit de profiter, de m'amuser, que ça passe à une allure folle".

Il faut remonter à l'élection 2012 pour voir une Miss Midi-Pyrénées accéder à la première phase d'élimination des quinze premières Miss.