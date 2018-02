Florent Manaudou en guest dans la série "Section de recherches" est venu présenter cet épisode inédit au Festival de Télévision de Luchon en compagnie de Xavier Deluc et Franck Semonin.

Nageur, handballeur et maintenant acteur, Florent Manaudou ajoute une nouvelle corde à son arc avec une participation dans la série de TF1 "Section de recherches". Aux côtés du duo Xavier Deluc et Franck Semonin, le champion olympique du 50 m aux JO de Londres y interprète... un nageur !

Douzième saison pour cette série policière où l'on retrouve les enquêtes du Capitaine Martin Bernier et du Lieutenant Lucas Auriol. Les nouveaux épisodes sont attendus dès le début du mois de mars sur TF1 avec donc cet inédit présenté au Festival de Télévision de Luchon et où figure au générique Florent Manaudou. Ce n'est cependant pas une première pour lui dans la comédie, les téléspectateurs ont déjà pu le voir dans un épisode de "Nos chers voisins" et dans la saison 1 de Munch, 2 séries diffusées sur TF1.

Dans "Section de recherches", Florent Manaudou interprète le rôle de Gabriel Machenaud, un champion de natation surnommé la Machine grâce à ses résultats surhumains et à son mental d'acier. Il est découvert gelé de la tête aux pieds dans une cabine de cryothérapie...

Cet épisode est à retrouver sur TF1 à la fin du mois de mars.