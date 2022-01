Le chanteur Florent Pagny annonce être atteint d'un cancer et annule sa tournée

Florent Pagny a annoncé lui-même la mauvaise nouvelle dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram ce mardi soir. Face caméra, le chanteur explique à ses abonnés qu'il est atteint d'"une tumeur cancéreuse aux poumons". Le chanteur annonce également qu'il ne peut pas poursuivre sa tournée débutée en novembre dernier.

Sa tournée annulée

La maladie ne pouvant pas s'opérer, Florent Pagny a décidé d'annuler tous les concerts de sa tournée des 60 ans. "Dans la vie, le plus important c'est la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire. Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X" explique t-il. "Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve". Il poursuit : "Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme car tout a été enregistré".

A la fin de sa vidéo, Florent Pagny a tenu à rassurer ses fans : "Je viendrai terminer ce que j'ai commencé".