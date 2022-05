Florent Pagny donne des nouvelles de son cancer du poumon

"Je peux vous dire que je vais très bien" assure Florent Pagny dans une nouvelle video publiée sur Instagram. Chauve, le visage amaigri, le chanteur qui a dévoilé son cancer du poumon en janvier, raconte comment se passe son traitement. Il lui reste une séance de chimiothérapie explique-t-il.

"On a très confiance"

"Le protocole a plutôt bien marché puisque ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette donc tout de suite derrière on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance" dit encore Florent Pagny.

Le chanteur donne rendez-vous "si tout va bien" l'année prochaine pour une tournée anniversaire, la "Tournée des 61". En attendant, il assure qu'il sera dans l'émission The Voice sur TF1 samedi 14 mai.