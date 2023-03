Florent Pagny évoque son cancer : "ce n'est pas le scénario qu'on espérait"

En lutte depuis plus d'un an contre un cancer du poumon, le chanteur Florent Pagny a évoqué sa maladie dimanche sur TF1. Son combat n'est malheureusement pas terminé et il a dû quitter la Patagonie pour venir faire une nouvelle salve d'examens à Paris.

Le combat de Florent Pagny contre le cancer n'est pas terminé. Le chanteur s'est longuement confié dimanche soir dans l'émission Sept à Huit sur TF1 et a expliqué qu'il devait quitter son domicile en Patagonie (Argentine) pour aller faire des examens à Paris. "Ce n'est pas le scénario qu'on espérait", a t-il confié dans cet entretien enregistré fin janvier. Florent Pagny avait annoncé qu'il était atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon le 25 janvier 2022 alors qu'il devait se lancer dans une tournée de concerts pour ses 60 ans.

En décembre dernier, il y avait pourtant des raisons d'être optimiste puisque la star annonçait son retour sur scène avec une série de festivals en 2023. Florent Pagny avait pris la décision d'arrêter son traitement contre le cancer pour retourner chez lui en Patagonie. Mais il indique qu'il a été victime d'une "énorme quinte de toux" en janvier dernier qui l'a poussée à aller consulter un médecin à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. "Les images ne sont pas terribles", a-t-il confié devant la caméra de TF1. "Dans trois jours, je rentre à Paris pour aller voir ce qu'il se passe", tout en précisant : "Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastases". Florent Pagny est donc retourné en France après l'entretien pour réaliser une série d'examens, notamment un biopsie. "Peut-être que si j'étais resté en France, je n'aurais pas eu ce ganglion qui apparaît comme ça, si j'avais suivi le programme. C'est un peu ma faute", a-t-il conclu.