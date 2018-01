Il est le "dernier des Mohicans". Fondé dans les années 70, Fluide Glacial est le seul magazine BD humoristique à destination des adultes qui ait survécu. Pour fêter le 500e numéro, l'équipe publie ce jeudi un numéro spécial : 180 pages inédites. Comment a évolué la ligne éditoriale? Qu'est-ce que "l'esprit" glacial en 2018? Qui sont les lecteurs de Fluide? Quel est le secret de sa longévité? Réponse avec Yan Lindingre, rédacteur en chef de Fluide Glacial, à la tête du bébé de Gotlib depuis 2012.

"On ne peut pas le faire, mais on le fait quand même"

Fluide Glacial. Ce magazine que vous lisiez "pendant le service militaire", que "vous avez encore quelque part au grenier" ou alors "dans les chiottes, chez les parents", comme le raconte Yan Lindingre dans l'edito du 500e numéro, fête cette année son 43e anniversaire.

Une longévité que l'actuel patron de la revue attribue à ses deux créateurs. Dès le départ, "ils ont tenu à faire exclusivement de l'humour, contrairement à des confrères comme Métal Hurlant, qui, parfois avaient une ligne éditoriale plus éclectique, moins lisible. Fluide Glacial s'est fixé l'humour sous toutes ses formes mais uniquement l'humour."

Un humour transgressif pour l'époque. Aujourd’hui encore, l'équipe de Fluide Glacial ne s'interdit rien assure Yan Lindingre.

Un vivier de talents

En 43 ans, plus de 200 auteurs, humoristes, dessinateurs ont collaboré à la revue. Plusieurs talents y ont fait leurs premières armes. Édika, Goossens ou encore Christian Binet qui y a créé sa fameuse série Les Bidochon. Mais aussi Blutch, Riad Sattouf (L'Arabe du futur, La Vie secrète des jeunes) ou encore Manu Larcenet (Blast). "Plus de 90% des Grand prix d'Angoulême sont passés au moins une fois par Fluide Glacial" résume Yan Lindingre.

De plus en plus de lectrices

L'actualité ? Fluide Glacial la laisse aux journaux satiriques comme Charlie Hebdo. La revue, publiée en noir et blanc jusqu'en 2003, se vend moins qu'aux début des années 2000, crise de la presse oblige, "mais cela dépend des moments de l'année, le hors série de l'été a beaucoup de succès" précise Yan Lindingre. Entre 40 et 60.000 fidèles achètent Fluide Glacial tous les mois. Parmi eux, "de plus en plus de femmes ( ...) et c'est important, c'est un journal que je veux pour tout le monde."

Un journal lu par tout le monde : c'est aussi le point de départ de ce numéro 500 qui imagine un futur dominé par... l'humour, et dont les maîtres à penser ne sont autres que... les auteurs de Fluide Glacial, devenu "le plus grand journal de tous les Temps."

"500 numéros ( ... ) ça en fait des kilos de rigolade! et c'est pas près de s'arrêter" résume Yan Lindingre.

Le numéro 500 de Fluide Glacial est en kiosque depuis le 4 janvier.