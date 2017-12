Ce samedi, 16 décembre, trente jeunes femmes vont tenter de décrocher le titre de Miss France 2018 à Châteauroux. Parmi elles, Marie-Anne Halbwachs défendra l'Auvergne et la lutte contre le harcèlement scolaire.

A 19 ans, Marie-Anne Halbwachs avoue avoir toujours rêvé de ce concours de Miss. Élue Miss Auvergne le 16 septembre dernier à Montluçon, elle a depuis mis ses études de droit à Clermont-Ferrand entre parenthèse pour se consacrer entièrement à l'aventure Miss France. Elle n'oublie pas pour autant son ambition professionnelle de devenir procureur de la République.

Une revanche sur le harcèlement scolaire

Née dans les Yvelines, elle est arrivée dans le Puy-de-dôme, à l'âge de 6 ans, à Riom et il y a une raison si ce concours Miss France lui tient tant à cœur : "J'avais besoin de ça pour retrouver une certaine confiance en moi. La cause que je défends, c'est le harcèlement scolaire et j'en ai souffert. Miss Auvergne c'était l'occasion de passer au-delà de tout ça."

Miss Auvergne est également passionnée de lecture et d'arts décoratifs. Marie-Anne Halbwachs a déjà brillé au concours de culture générale des Miss, où elle a terminé deuxième avec une note de 17/20.